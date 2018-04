Il Corriere dello Sport si sofferma sui cori contro Aurelio De Laurentiis quando il Napoli era in svantaggio: "In epoca Sarri non era mai accaduto di assistere a una reazione verbale così veemente, e tra l’altro erano davvero tanti e tanti anni che il Napoli non viveva una stagione del genere, da protagonista e in lotta per lo scudetto a sette giornate dalla fine. Evidentemente ieri, soprattutto dopo lo svantaggio, a un certo punto il nervosismo e la tensione hanno sfiorato i massimi livelli. E dopo i fischi a Insigne, ecco i cori contro il presidente: che magari avrà ascoltato in televisione, Oltreoceano; e di certo si sarà rammaricato. Tutto sommato d’investimenti ne ha fatti tanti, tantissimi, e il Napoli ormai è uno dei top club d’Europa".