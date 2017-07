Per la prima volta dal ritorno in serie A del 2007, il pubblico partenopeo può vivere senza preoccupazione alcuna il ritiro precampionato di Dimaro. Ecco perché.



GLI ADDII - Tanti gli addii che hanno turbato le notti napoletane nel corso delle stagioni: dapprima fu il "Figlio della città", Fabio Quagliarella, costretto a fare in tutta fretta le valige per scappare via, come si scoprirà solo dopo, da una brutta storia che lo ha visto vittima di un'estorsione. Toccò poi a Lavezzi, nel 2012, lasciare il popolo che lo aveva amato per ben 5 stagioni. Neanche 12 mesi più tardi e il Pocho verrà raggiunto a Parigi dal Matador Cavani, che a Napoli aveva regalato 104 marcature nel volgere di 3 stagioni. Storia recente è invece il trasferimento di core 'ngrato Higuain alla Juventus, che ha acuito una ferita mai chiusa.



TUTTI CONFERMATI- Quest'anno però, a differenza delle precedenti stagioni e del biennio di transizione 2014-2015, che ha visto avvicendarsi il tecnico spagnolo Rafa Benitez e all'italiano Maurizio Sarri sulla panchina partenopea, i protagonisti dello scorso campionato hanno deciso di rimanere -almeno per ora- all'ombra del Vesuvio. Insigne ha siglato un contratto che lo legherà a lungo al Napoli; dopo un'iniziale incertezza, anche Mertens ha deciso di continuare con il club di De Laurentiis. Con un Hamsik sempre più leader e bandera dello spogliatoio partenopeo, il Napoli è pronto a fare il definitivo salto di qualità: confermati i big, divenuti ormai certezze i giovani talenti acquistati la scorsa estate (Milik, Zielinski, Rog e Diawara), i tifosi azzurri possono concentrare le loro attenzioni ai pochi ritocchi necessari per arrivare a scalzare la Vecchia Signora dalla cima della classifica di A. Preso il giovane francese Ounas e con le trattative in stato avanzato per il terzino della Roma Mario Rui e l'esterno mancino Berenguer, De Laurentiis proverà a regalare una ciliegina alla torta confezionata da Cristiano Giuntoli. Nelle ultime dichiarazioni infatti, il Presidente ha parlato di un mister X che potrebbe approdare nelle prossime settimane a Napoli. Chi è questo misterioso calciatore? I tifosi sono pronti a sognare...