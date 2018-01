La Gazzetta dello Sport spiega la strategia del Napoli per arrivare, da lunedì, a Simone Verdi del Bologna, partendo del gradimento dell'allenatore Maurizio Sarri e del presidente Aurelio De Laurentiis: "pronto a mettere sul piatto 20 milioni, bonus compresi, per portarlo in azzurro. Addirittura, il Napoli sarebbe disposto anche a «sacrificare» l’arrivo anticipato di Inglese pur di convincere Verdi. Aspettando il pieno recupero di Milik, Verdi potrebbe infatti ricoprire tutti i ruoli dell’attacco ed essere la prima alternativa non solo a Callejon ed Insigne ma anche a Mertens".



Il tutto per la gioia del Chievo, che si terrebbe con piacere Inglese fino a fine stagione. Le valutazioni sono in corso, anche perché il Benevento ha fatto capire di essere disposto a cedere già da ora Ciciretti (bloccato da Giuntoli per l’estate) dietro un conguaglio e il Napoli potrebbe eventualmente inserire il prestito dell’ex romanista proprio nella trattativa con il Bologna per Verdi (o in quella con il Sassuolo per Politano). Si vedrà perché intanto bisognerà capire come finirà con l’Ajax per Younes. Anche in questo caso, il Napoli ha «prenotato» l’attaccante tedesco per la prossima stagione a costo zero ma se gli olandesi non chiederanno la luna, e Verdi dirà definitivamente no, allora Younes - stavolta con Inglese - potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.



Il Bologna cerca un sostituto di Verdi sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino ci sono Politano (Sassuolo), Ricci (Genoa), Ghezzal (Monaco), Boetius (Feyenoord), Kuwas (Heracles Almelo), Bojan (Stoke, in prestito all'Alaves). Intanto Dzemaili ha chiesto di tornare a Bologna, a quel punto sarebbe in uscita Taider verso la Germania: Amburgo o Francoforte, ma occhio al Genoa. Crisetig verso il ritorno al Crotone. In difesa Maietta sta pensando di tornare a Verona: lo vogliono anche Empoli e Cagliari. Crystal Palace, Stoke, Spal e Sassuolo hanno cercato De Maio. Palacio ha un’offerta dal Racing Avellaneda. Il Verona vuole un attaccante: corsa a 4 tra Matos (Udinese, il grande favorito), Petkovic (Bologna), Orsolini (Atalanta) e Boyé (Torino).