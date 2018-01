Maurizio Sarri compie oggi 59 anni: secondo il Corriere dello Sport i regali che il Napoli vuol fare sul mercato al proprio tecnico sono di primo livello: Simone Verdi resta la priorità, il giocatore deciderà entro questo fine settimana. L’accordo con il Bologna sembra ormai cosa fatta. Giuntoli si tutela ed ha contatti frequenti con l’agente di Gerard Deulofeu, esterno di proprietà del Barcellona: è stato fissato già un appuntamento con l'entourage. Non basta: contatti avviati per Maycon del Corinthias e non solo. Perchè è pronto l’affondo finale per Kasper Dolberg dell’Ajax. Il ds del Napoli lo segue già da due anni e non ha mollato la presa