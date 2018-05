Secondo ill quotidiano portoghese Record, ci sono nuovi dettagli sull'affare Rui Patricio - Napoli. Lo Sporting è deciso a voler cedere il suo estremo difensore a patto che gli azzurri mettano sul piatto la cifra di 35 milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis non ha nessuna voglia di pagare la cifra chiesta dai lusitani. A complicare l'affare ci sarebbe l'intromissione del potente Jorge Mendes il quale non ha un grande rapporto con la dirigenza Sporting che per questo motivo non vuole abbassare le pretese economiche.