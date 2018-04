Secondo il quotidiano portoghese A Bola, c'è una proposta del Napoli per Rui Patrício dello Sporting: Aurelio De Laurentiis ora sarebbe anche pronto ad accontentare la richiesta di 20 milioni di euro per chiudere l'affare. Per sostituire l'estremo difensore portoghese, il club lusitano guarda proprio in Italia: a sorpresa, c'è il 32enne Emiliano Viviano della Sampdoria nel mirino. Con un contratto fino al 2022, il portiere toscano può liberarsi con un'offerta di 3 milioni di euro.