Tempo di rinnovi in casa Napoli. Se quello di Mertens è cosa fatta e c'è ottimismo per Insigne,differenti le prospettive per Ghoulam, corteggiato da diversi club europei, tra i quali il Paris Saint-Germain. Per questo motivo il club partenopeo si sta guardando intorno, individuando in Barreca del Torino il sostituto ideale.