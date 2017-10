“Marek è sereno, ha tutta la vita per superare il record di Maradona. Non è un’ossessione, se avesse voluto superarlo avrebbe calciato lui il rigore, ma non è una priorità, lui mette al primo posto il risultato del Napoli". Lo ha detto Martin Petras, socio dell'agente di Marek Hamsik Juraj Venglos, intervenendo questa mattina a Radio Crc.



NAPOLI-INTER - "Vincere sarebbe importante e questo deve essere l’obiettivo principale. I gol di Hamsik poi sono sempre arrivati in maniera naturale. Il Napoli ha dimostrato di giocare alla pari del Manchester e tutta la squadra è conscia del proprio valore”.