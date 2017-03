David Lopez, ex centrocampista del Napoli ora all'Espanyol, ha parlato a Radio Onda Cero della sfida di stasera: "Il Real troverà un ambiente molto ostile, il tifo del Napoli è spettacolare. Anche in trasferta i tifosi del Napoli riempiono sempre i settori a loro dedicati. Credo che il Real si stia esprimendo ad un livello molto alto e che Sarri l'abbia preparata per non subire gol, perché sarà questo che inciderà. L'accoglienza ricevuta ieri dal Real Madrid non è niente rispetto a quello che subirà al San Paolo in serata. Il campo è buono, ma tutto lo stadio cerca di dare il 100% per animare la squadra".