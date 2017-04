Secondo la Gazzetta dello Sport, questa volta De Laurentiis sarebbe disposto ad ascoltare e a prendere in seria considerazione offerte vantaggiose per Kalidou Koulibaly. Il tormentone della stagione precedente non si verificherebbe: per una cifra vicina a quei 55 milioni offerti dal Chelsea per il difensore, e dinanzi alla sua voglia di provare un'altra esperienza, De Laurentiis lo lascerebbe andare. I Blues di Conte restano in agguato: Koulibaly è sempre un obiettivo.