Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante l'occasione del brindisi di Natale allo Stadio San Paolo prima del match odierno contro la Sampdoria ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto ha riportato Il Mattino sulla sua edizione online: "Non solo i tifosi, anche io nel 2018 sogno lo scudetto. Ma il mio obiettivo è quello di realizzare una quadratura che ci consenta di vincerlo per più anni. Non credo verranno altri. Inglese lo aspettiamo, con il Chievo ero stato chiaro quando lo abbiamo preso. Spero che Sarri decida di declinarlo... D'altronde anche per questo motivo non vedo perché prendere altri giocatori. Poi io non credo che la rosa sia forte, anzi anche in Coppa Italia ed Europa League abbiamo il dovere di andare fino in fondo".