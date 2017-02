Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta della sua sua squadra contro il Real Madrid: "Il problema di questa sera è che è mancata la 'cazzimma', lo spirito che non a caso ha avuto solo il napoletano Insigne, a lui va la 'cazzimma d'oro'. Gli altri non sono esistiti, non c'erano, forse sono stati intimoriti da questo palcoscenico. Si pretende troppo da chi è stato preso per fare un altro ruolo, senza l'infortunio di Milik sarebbe andata diversamente".



ATTACCO A SARRI - "Posso non condividere certe scelte, ma me le tengo per me. Arriverò alla fine del campionato e non saprò mai perché certi giocatori non hanno giocato. Qui si cerca di difendere troppo le proprie posizioni. Da quando c'era Mazzarri abbiamo raddoppiato i salari, con lui giocavano Aronica, Grava e altri di quel livello".