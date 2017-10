Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla a TV Luna in vista del match con il Manchester City: "Già siamo stati in questo stadio, facemmo una bella figura. Oggi siamo più forti ma anche loro lo sono. Io comunque li aspetto a Napoli. Stasera in scena "Una Grande Bellezza"? Non esageriamo, gli oscar lasciamoli al cinema. Per fare un film a volte ci vogliono anni, una partita si prepara in tre/quattro giorni. Non ho paura del freddo di Manchester, ci sono abituato. Non ho paura, temo i complimenti che ci fa Guardiola. Chissà quanto sono sinceri, è una vecchia volpe".