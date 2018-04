Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il sindaco De Magistris fissa un prezzo per il San Paolo: «Vale almeno 50 milioni». De Laurentiis, che ha in concessione esclusiva l’uso dello stadio, si sfila: «Con Gigino de Magistris c’è simpatia, bisogna trovare però il modo per entrare in empatia». Tradotto, le parti — presidente e sindaco — per ragionare di una cosa così complicata devono farlo stando sulla stessa lunghezza d’onda, e finora non è stato così. Sul quotidiano si legge: "Il presidente del Napoli è a Los Angeles per lavoro; il lavoro di produttore cinematografico. «Hellò?»: al cellulare risponde in inglese il patron azzurro mentre si infila in auto, con l’autista venuto a prenderlo per cominciare uno dei tanti giri della sua giornata dedicata al cinema. Da giorni è in California, rientrerà a Napoli non prima del 12 aprile".