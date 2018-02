Aurelio De Laurentiis fa chiarezza sul mercato del Napoli e i mancati arrivi di Simone Verdi e Matteo Politano. Intervistato da Premium Sport, il presidente ha dichiarato: "Sono rimasto deluso da Verdi perché mi aveva detto di si e avevamo preparato contratti con l'agente del ragazzo e il Bologna. Quando è stato il momento, poi, è arrivata una telefonata del suo agente che ha detto, alla vigilia della sua partenza, che il ragazzo non voleva più venire".



SU POLITANO - "È come quando ti siedi al tavolo di poker e dopo aver passato tante mani ti senti in dovere di puntare qualche cosa. Io, però, alla fine mi ero stancato e, per non dare alibi a nessuno, ho deciso di buttare questi soldi: secondo me erano soldi buttati dalla finestra, perché il giocatore non ha la qualità di Verdi e non può ricoprire i tre ruoli, come avrebbe potute fare il bolognese. Ad ogni modo, ricevo un messaggio da Carnevali che mi dice che erano d’accordo su di un prestito biennale a 8 milioni, con gli altri 20 milioni da pagare nei tre anni successivi. Ma non mi scrive nulla di Ounas e allora io lo devo chiamare: discutiamo per dieci minuti e alle 22.15 io e il dottor Chiavelli, ad della Filmauro, creiamo una quarantina di pagine di contratto. Alle 22.48 o 22.51 lo inviamo via PEC a Carnevali, il quale mi dice che ha le linee occupate e che non gli arriva nulla, ma poi mi arriva un contratto di Ounas senza timbro e senza firma. Quindi non capisco: dire che è misteriosa questa cosa? Non mi interessa: io sono un fatalista e voglio pensare che evidentemente Politano non doveva venire a Napoli.



SU SARRI - "Al nostro mercato do un 10, perché noi abbiamo sempre in mente di fare degli acquisti prospettici: abbiamo comprato dei calciatori che avremmo voluto già adesso, ma solo perché avrebbero potuto - tramite gli allenamenti - acquisire la conoscenza del gioco 'sarriano'. Qualcuno non è potuto venire per problemi familiari e ce ne siamo fatto fatti una ragione, ma abbiamo già comprato giocatori che arriveranno a luglio e altri ne stiamo comprando: dovremo intervenire su un terzino destro e anche su un portiere. Sarri? Mi dispiacerebbe moltissimo se qualcuno ce lo portasse via, però non posso costringerlo a restare: se c'è una clausola rescissoria ne dovremo prendere atto. La cancellerei volentieri".