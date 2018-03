L'edizione di Tuttosport spiega come ci sia ancora una forte distanza tra l'offerta del Napoli e la richiesta di Maurizio Sarri: ed è per questo motivo che si vagliano soluzioni alternative: "Nel frattempo, De Laurentiis si sta guardando intorno per cercare l’eventuale sostituito. Resta sempre caldo il nome di Marco Giampaolo, che sta vivendo una stagione positiva alla Sampdoria, anche se nelle ultime settimane l’attenzione del patron azzurro si sta portando soprattutto in direzione Lazio, verso Simone Inzaghi. Piace molto per il suo stile garbato e per il piglio comunque deciso che mostra in campo, inoltre non è integralista e riesce ad ottimizzare al massimo tutta la rosa a sua disposizione. De Laurentiis sta puntando Inzaghi, anche perché ha saputo che la Juventus avrebbe cambiato obiettivo per il dopo Allegri"