Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista fiume in occasione del suo forum dalla redazione de Il Mattino. Ne riportiamo i passaggi più significativi: 'I tifosi del Napoli devono stare tranquilli", promette De Laurentiis. "Il più grande colpo di mercato è la permanenza di Sarri. In compenso il suo calcio non è semplice da comprendere e non si impara in poche sedute, fare mercato non è semplice. Per lo scudetto ci saranno cinque squadre: Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli. Sono felice che possano giocarselo sportivamente così tante squadre. Alla fine vincerà il migliore, ma la sensazione è che stavolta quel migliore potrebbe anche essere il Napoli'.



RISORSE LIMITATE - "Bisogna stare attenti a non 'sfrocoliare il pasticciotto' altrimenti si fa un pasticcio ", spiega De Laurentiis incalzato sulla necessità di rinforzare la rosa: "Per noi è fondamentale concorrere in Champions costantemente, altrimenti è un disastro. In questi anni ci siamo spinti molto in là con gli investimenti e con la crescita del monte ingaggi, abbiamo bisogno dei soldi della Champions altrimenti siamo lì lì...".



REINA - "Sto lavorando a un'alternativa da due mesi. C'è una differenza tra me e tutti gli altri, a me piace il rischio calcolato. Non ci metterei nulla a dire prendiamo un giovane capace, visto che il contratto di Reina scade l'anno prossimo e tra un anno sarò nella stessa condizione. Se dipendesse soltanto da me io sceglierei un portiere sul quale puntare e lascerei Reina in rosa per l'importanza che ha per il gruppo. Non fraintendetemi, Reina ha la mia totale fiducia e non gliela toglierò mai. A me piace il rischio, a me piace poter dire ho sbagliato. Nella vita bisogna avere anche la consapevolezza che si può sbagliare. Il fatto che ciò che è successo alla cena sia uscito fuori da quelle mura è stato una caduta di stile, ma io non ho replicato, ho fatto un po' il papà sapendo che ero stato io con il mio intervento a provocarne quelle uscite. Reina per me può stare a Napoli a vita, in porta al preliminare di Champions vedo lui. A Reina però chiedo di ragionare con sincerità e capire che a me serve anche qualcos'altro. Magari lui farà delle cose mirabolanti, ma una cosa è farle per 15-20 partite, un'altra è farlo per 47. Lui deve ragionare per il bene del Napoli e capire che insieme a lui dobbiamo andare a trovarci un altro portiere. Leno? Mi piace molto. So che il Bayer ha già fatto una cessione importante però e Giuntoli mi dice che nell'immediato il suo modo di giocare potrebbe non essere adatto al nostro calcio".