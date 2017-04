Aurelio De Laurentiis torna all'attacco. Anche nel giorno di Pasqua, il presidente del Napoli ha parlato a Radio Kiss Kiss, facendo un bilancio della stagione della squadra di Maurizio Sarri e sulle polemiche con la Juventus: "Non si è conclusa la stagione, abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso che rappresentano il record, ma ad oggi si può dire che abbiamo fatto la Champions e non l'Europa League quindi il dispendio è stato superiore. Nonostante l'infortunio di Milik, siamo l'unica squadra in doppia cifra in Europa con 4 giocatori. Nel girone di ritorno siamo primi con la Juventus, in Coppa Italia siamo usciti penalizzati da due errori arbitrali. Ora puntiamo al secondo posto, è una grande stagione ma non è ancora finita. Vogliamo migliorare il record di 82 punti e di gol. Per lo scudetto stiamo arrivando, un passo alla volta".



'NIENTE CATENACCIO' - De Laurentiis ha poi colto l'occasione per fare gli auguri di Pasqua: "Auguri a tutti i radioascoltari, ai presenti al San Paolo e a quelli dello stadio virtuale. Auguri a Sarri, alla sua famiglia, così come ai calciatori e tutti i miei collaboratori. Oggi è un giorno di serenità, dopo la partita di ieri con tre bellissimi gol. Noi non facciamo i catenacciari, senza voler offendere nessuno, ma io ho sempre vissuto nel mondo dello spettacolo, quindi avere una squadra spettacolare e apprezzata in tutta Europa è bello. Si dice che giochiamo il calcio più bello d'Europa, anche se alcuni dicono che non abbiamo la giusta esperienza e che servirebbe questo o quell'altro, non va bene mai nulla".