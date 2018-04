Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commenta così la vittoria degli azzurri sulla Juventus: “Quella dello Stadium è stata una serata entusiasmante. Il gol è stato strepitoso e ha dato l’idea della forza della squadra che non molla mai. Praticamente la Juve non ha fatto un tiro in porta. Adesso – continua il sindaco partenopeo a Radio Kiss Kiss - ci vuole concentrazione, vincere sarebbe importante per l’immagine della città. Siamo sotto assedio ma non molliamo mai, stiamo approvando il bilancio comunale tra mille difficoltà ma più siamo uniti e più obiettivi raggiungeremo. Speriamo in un risultato che non arriva da decenni.”