Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, parla in vista della sfida Champions con il Real Madrid e della presenza, o meno, del maxischermo: "Purtroppo non è arrivato l'ok da parte della Società e non è scattata in un secondo momento neanche la necessità, per ordine pubblico, di trasmettere la partita con il maxischermo. Ci eravamo fatti portavoce della richiesta di tanti tifosi - ha detto a Radio Kiss Kiss - ma purtroppo non sarà possibile".