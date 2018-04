Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris parla a Sky Sport a due giorni da Juventus-Napoli: "Appartenenza significa orgoglio e amare la propria terra. La maglia del Napoli è l’orgoglio di essere parte di questa terra e della nostra città. Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. La vita quotidiana della città ha emozioni e sentimenti a seconda di come è andata la partita. C’è una forte identificazione. Da sindaco, girando l’Italia e l’Europa la domanda sul Napoli accompagna quella sulla città. Stanno bene sia la città che il club. La squadra gioca un bellissimo calcio, stiamo lottando per lo scudetto contro una grande squadra. Napoli città è la prima città in Italia come crescita turistico culturale, non molliamo mai."



TORINO CONTRO NAPOLI – “Torino e Napoli sono due capitali. Si vede che lo sono state. Credo che in Italia siano tra le città più in salute. Sono migliorate come vivibilità e cultura. Calcisticamente siamo divisi non solo perché lottiamo per lo scudetto. C’è differenze nell’agonismo del tifoso e in campo.”



DE LAURENTIIS – “De Laurentiis ha avuto il merito di prendere il Napoli quando nessuno ci credeva. Il Napoli è da tempo in vetta a calcio internazionale. E’ attento ai conti ma ora è ora di vincere. Parlo da tifoso. E’ importante giocare bene e arrivare terzi ma ora è ora di vincere. L’emozione dello scudetto ci manca.



​SARRI – “Lo farei Ministro dello Sport. Mi piace il Sarrismo che attraversa la nostra città. I tifosi si stringono attorno a lui, con quella splendida bandiera in curva B dove da giovane andavo anche io. Noi amiamo la nostra città e lui ha amato di farlo e gliene sono grato. Addio a fine stagione? Non so se dipende solo da lui. Per ora pensiamo solo al campionato che è troppo importante. Da tifoso spero che Sarri possa rimanere. A Napoli si respira un’atmosfera che in altre città non si respira. Magari si guadagna meno e ci sono anche altri problemi quotidiani ma c’è un’atmosfera unica al mondo.”



​SELFIE – “Con quale avversario lo farei? Credo che si spegnerebbe al momento della foto. Il mio telefonino avrebbe sicuramente un guasto. La Juve ha una grande squadra per me è una battuta e lo dico con molto rispetto. Ultima palla al novantesimo? La darei a Mertens anche se ultimamente non è in forma. Milik? E' in ripresa ma farei partire Mertens. Milik però con la Juve può tornare utile, non lo farei giocare solo alla fine".