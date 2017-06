Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss fornendo alcuni aggiornamenti sulla questione stadio: ”La nostra priorità è intervenire sull’impianto elettrico e sui 26 bagni che sono in condizioni indecenti", spiega il primo cittadino partenopeo. "Lo faremo quest'estate, quando vorremmo anche riuscire a completare il progetto definitivo per i sediolini, ma non manca poi molto all'inizio del campionato e quindi sarà difficile che i sediolini nuovi siano pronti per l’inizio della stagione”.