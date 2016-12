Non molto tempo fa De Laurentiis fu chiaro: 'Al mercato di gennaio faremo solo qualcosa per l'attacco. Non ci servono altri ruoli'. Il Napoli si fermerà solo a Pavoletti, allora? Non proprio.



PROBLEMI IN DIFESA - Considerando anche che - pronti via - il 2017 di Sarri comincerà in salita, il club azzurro guarda con apprensione alla difesa. Contro la Sampdoria il 7 gennaio mancheranno Koulibaly e Ghoulam per la Coppa d'Africa, ma anche Albiol per squalifica. E c'è Chiriches che ieri si è infortunato. Insomma, è subito emergenza. Mancherà la coppia di titolari, ma non solo. Senza Ghoulam le alternative sulla fascia sono solo tre. Hysaj, Maggio e Strinic. Il Napoli vorrebbe cambiare qualcosa, anche perché l'italiano non è più giovanissimo, ormai, e Sarri chiede da tempo un terzino che possa agire su entrambi i lati.



STUZZICA L'IDEA - Non è una priorità per De Laurentiis, ma si proverà a cercare un'occasione. Piace e tanto Mattia De Sciglio del Milan. Un elemento giovane, ancora alla ricerca di una posizione forte e che secondo il presidente azzurro con Sarri potrebbe affermarsi come ha fatto Hysaj. Il calciatore è in predicato di rinnovare, che però non si concretizza: una smagliatura che Giuntoli ha individuato per provare a fare breccia. Difficile toglierlo ai rossoneri, ma il fatto che De Sciglio non sia sicuro del posto (Antonelli sembra pronto al rientro a pieno ritmo) potrebbe aprire una possibilità, che il Napoli vaglierà a suon di milioni, in particolare se andrà in porto la cessione di Gabbiadini per una cifra vicina ai 18 milioni. Dovrebbero bastare per De Sciglio.