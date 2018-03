Il Corriere dello Sport s'inserisce sul tema mercato Napoli, spiegando come dai radar societari non sia scomparso un vecchio pallino: "Denis Saurez è l’amabile ossessione di ogni tornata di mercato ed è rimasto tale nel tempo: il Napoli ci ha provato anche l’anno scorso e poi ha fatto domanda - indiretta - poco prima che si avvicinasse il mercato di gennaio. Niente da fare, ma nulla è impossibile, men che meno la resa. Denis Suarez è, sarebbe, il regalo perfetto per Sarri, rientra tra i preferiti. il Napoli lo tiene in cima alla propria lista e ci riproverà. Consapevole che non sarà semplice, ma anche deciso a provare a scardinare le ritrosie del passato. Denis Suarez mette d’accordo tutti: De Laurentis, Chiavelli, Giuntoli e Sarri"