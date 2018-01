In casa Napoli èl'alternativa a Simone Verdi. Secondo quanto riporta Radio CRC, il ds Giuntoli avrebbe ormai da tempo trovato l'intesa con il giocatore per un quinquennale da due milioni a stagione, ma i dubbi sarebbero legati al suo ruolo in squadra. Deulofeu, per accettare gli azzurri, vuole infatti la garanzia di essere titolare.