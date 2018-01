Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta virando con decisione su Gerard Deulofeu. Ieri Cristiano Giuntoli è tornato a parlare con il Barcellona per l'esterno. Deulofeu si sarebbe persuaso di tentare una nuova avventura in Serie A, nonostante le perplessità tattiche avanzare da Maurizio Sarri. Il Napoli ci pensa seriamente e ha posto la trattativa sui binari del prestito con diritto di riscatto. Non obbligo, come invece vorrebbe il Barcellona per cederlo. Si tratta di un affare tra i 15 e i 17 milioni di euro, ma al momento sembra che il problema sia proprio la formula.