Il centrocampista del Napoli, Amadou Diawara, autore della rete decisiva nel match contro il Chievo, ha parlato a Premium Sport: "Gol importantissimo per la squadra e per me. È il mio primo in Serie A e sono molto contento per questo. Dedico la rete a mia madre, che è morta un anno prima che io venissi in Italia. Non avevo mai immaginato il mio primo gol in Serie A così. Ma io ho molta fiducia in me stesso e ho calciato. Mi hanno fatto i complimenti tutti i compagni, il mister, il direttore e tutto lo staff. Siamo tutti molto contenti. Se offrirò una cena? Porterò una torta nello spogliatoio (ride, ndr)".



SULLA GARA - "Siamo stati sfortunati nel primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a realizzarle. Stiamo lavorando bene e speriamo di segnare di più. Noi lottiamo su ogni pallone, speriamo sempre di vincere. Decide il mister chi mettere in campo, io lavoro tanto e mi metto a sua disposizione. Ringrazio ogni volta che mi mette in campo, provo a dimostrare quello che valgo".



SUL NUMERO 42 - "E' per Yaya Touré. Spero di arrivare ai suoi livelli un giorno, lavoro per questo".



SULLO SCUDETTO - "E' ancora lunga, bisogna vincere fino alla fine".