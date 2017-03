Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, parla a Premium Sport prima della sfida con l'Empoli: "È una gara molto difficile per noi, non abbiamo mai vinto in questo campo. L'Empoli viene da una sconfitta, saranno arrabbiati ma noi vogliamo vincere. Il nostro obiettivo è ritornare in Champions, prima pensiamo alla gara di oggi poi penseremo alle altre sfide. Mister Sarri? Sicuramente è una gara importante per lui, lui ci ha caricato e ci ha detto di dare il massimo per vincere questa partita".