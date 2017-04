Il centrocampista del Napoli, Amadou Diawara, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima di entrare in campo al Mapei Stadium: "Oggi abbiamo una partita molto difficile. Il Sassuolo è una squadra forte ma noi vogliamo vincere per raggiungere il secondo posto. Pronti per lo sprint finale? Noi siamo sempre stati pronti. Stiamo lavorando e lavoriamo fino alla fine per il nostro obiettivo, il secondo posto". Queste le dichiarazioni di Diawara in occasione della partita Sassuolo-Napoli.