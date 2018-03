Repubblica spiega come è nato il rinnovo del rapporto tra il Napoli ed il Comune di Dimaro-Folgarida: gli azzurri torneranno in Trentino per il ritiro estivo. L’incontro decisivo è andato in scena mercoledì a Roma tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore unico della Trentino Marketing, Maurizio Rossini. Il club azzurro incasserà circa 1 milione, 200 mila euro in più rispetto alla precedente intesa. La comitiva azzurra comincerà a lavorare sul campo di Carciato sabato 7 luglio e resterà in Trentino fino a sabato 28. Il periodo ovviamente va ancora ufficializzato, il Napoli potrebbe scegliere di andar via qualche giorno prima, difficile invece posticipare l’arrivo al 14. Dopo il ritiro poi - si legge ancora - il Napoli andrà a disputare qualche amichevole in Europa prima dell’inizio del campionato previsto il 19 agosto.