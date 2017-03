Un gravissimo episodio di intimidazione ha avuto come vittima Mimmo Malfitano, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Napoli. Nella notte tra sabato e domenica la sua auto è stata quasi distrutta: gli pneumatici sono stati tagliati, la carrozzeria è stata colpita in più punti e rigata.



Malfitano già in passato era stato vittima di aggressioni fisiche in due circostanze e da tempo è oggetto di una pericolosa e violenta campagna diffamatoria, soprattutto sui social, da parte di teppisti che si spacciano per tifosi del Napoli.



Il comitato di redazione della Gazzetta ha diffuso una nota nella quale esprime solidarietà al collega: "Ribadiamo che il nostro lavoro non può essere condizionato da gesti simili e che Mimmo continuerà a scrivere sul Napoli con la stessa professionalità dimostrata fino ad oggi", si legge tra l'altro nel comunicato. Sull'episodio stanno indagando le forze di Polizia.



La redazione di Calciomercato.com è solidale con Mimmo Malfitano per gli inaccettabili atti di violenza, non solo fisica, di cui continua a essere vittima.