Alla faccia della sosta, Maurizio Sarri continua a mettere sotto torchio i suoi, o almeno chi non è fuori con la nazionale. Dopo l'allenamento mattutino infatti, il Napoli ha svolto una seconda sessione di allenamento nel centro tecnico di Castelvolturno. Come si legge sul sito ufficiale, gli azzurri che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali oggi hanno sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento, con attivazione tecnica iniziale, lavoro finalizzato alla potenza aerobica e partitina finale a campo ridotto. Ghoulam, che non aveva raggiunto l’Algeria per sintomi influenzali, ha effettuato terapie e si è limitato ad un leggero lavoro in palestra.