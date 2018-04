Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica al Franchi per il posticipo della 35esima giornata di Serie A.Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente, sul campo 2, il gruppo dei difensori è stato impegnato in una seduta tecnico tattica specifica.Sul campo 1 il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti ha svolto esercitazioni al tiro. Gradita visita al Centro Tecnico questa mattina di Edy Reja che ha salutato la squadra, ha abbracciato e si è intrattenuto con Sarri e ha seguito la seduta di allenamento.



Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha svolto attivazione tecnica con palloni e sagome in avvio sul campo 1.Successivamente lavoro tecnico tattico e partitine a tema con le sponde. Poi i difensori, che avevano lavorato la mattina, sono rientrati mentre il gruppo di centrocampisti e attaccanti è stato impegnato in una seduta tecnica specifica.