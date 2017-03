Dries Mertens si allontana dal Napoli. Secondo La Repubblica, il Manchester United offre all'attaccante belga 4,7 milioni di euro netti a stagione bonus compresi, mentre il club del presidente De Laurentiis è fermo a 3 milioni, il doppo rispetto all'attuale ingaggio. A questo punto il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2018 è sempre più a rischio.



MOU VS INTER - Su Mertens (Cina permettendo) in seconda battuta c'è anche l'Inter, in vantaggio su altri due obiettivi in comune con Mourinho (sulle tracce dei nerazzurri Murillo, Brozovic e Perisic): gli olandesi de Vrij (Lazio) e Strootman (Roma). Intanto il Napoli pensa a Keita, che a fine stagione lascerà la Lazio.