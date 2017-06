, con quel pizzico di genialità in più figlio delle sue origini nordafricane., esterno offensivo classe '96, è pronto a sbarcare da Bordeaux nel campionato italiano e ad approdare in una piazza che può esaltare le sue enormi qualità tecniche ma anche mettere duramente alla prova la sua, inizia a giocare a 5 anni nelle giovanili del Tours, club che ha lanciato campioni come Vieira, Madjer, Lacombe, Koscielny e Benatia; decisivo il contributo del padre Hadji, ex portiere, e dello zio Habin Mokdar, che si è preso cura di lui quando il calcio non è stato più soltanto un gioco. All'età di 10 anni si trasferisce al Chateauroux ed è qui che gli osservatori del Bordeaux si accorgono di lui, ingaggiandolo nel 2013 e facendogli firmare il primo contratto soltanto un anno dopo.La curiosità è che il prossimo giocatore del Napoli.Successivamente sceglie il 22, in onore di Pauleta.- Una coincidenza sfortunata, perchè, grazie allo staff tecnico girondino, avrà presto altre occasioni per farsi conoscere:. Atteggiamenti poco umili che ne frenano la crescita e che sono alla base di quella mancanza di continuità che ha rappresentato sin qui il suo principale tallone d'Achille.- A conferma di quanto il suo potenziale sia ancora inespresso, ha concluso l'ultima stagione con soli 3 gol e 2 assist in 26 partite, dopo aver ribaltato le gerarchie iniziali e tolto il posto da titolare all'ex milanista Menez. Dopo una trafila nell'Under 20 francese, ha optato per difendere i colori della nazionale algerina, che lo ha convocato in due occasioni senza però farlo scendere in campo., ricetta tipicamente napoletana. I suoi nuovi tifosi gli hanno già promesso un assaggio della versione originale e di tutte le altre prelibatezze della cucina partenopea.