Non solo il 'no' di Verdi e la difficoltà a trovare una valida alternativa. Secondo quanto riportato da Premium Sport ci sarebbe un altro motivo per il quale il Napoli avrebbe anticipato l'arrivo di Younes, riconoscendo all'Ajax un compenso di 5 milioni per un giocatore che avrebbe potuto prendere a giugno a parametro zero. Dietro questa fretta l'inserimento dell'Hoffenheim che negli ultimi giorni si era pericolosamente interessato all'ormai ex lanciere.