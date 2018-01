Il Napoli è attivissimo sul mercato, alla ricerca di un rinforzo per l'attacco. Se la situazione per Deulofeu si è sbloccata (c'è l'ok del Barcellona per contattare il giocatore), quella di Verdi è in stand by: come riporta Sky Sport, il giocatore è in vacanza a Dubai ed entro domenica darà una risposta definitiva.