Futuro ancora al Napoli per Faouzi Ghoulam. Secondo Il Mattino, oggi il club campano spara infatti di far rinnovare il terzino fino al 2022 dopo la gara di domani contro il Nizza. L'attuale contratto dell'algerino è in scadenza nel 2018 e il Monaco è in pressing, ma la proposta da 2 milioni di euro a stagione più bonus potrebbe convincere il giocatore.