Secondo Tuttosport: "Roberto Inglese, 8 gol in 19 gare tra campionato e Coppa Italia, certamente arriverà: ma quando? L’unica prescrizione avanzata dalla società clivense è di trattenere il bomber pugliese almeno fino alla gara del 5 gennaio, nel derby del Triveneto contro l’Udinese, e quella sarebbe l’ultima partita con la maglia del Chievo. Poi, esauriti i 7 giorni di vacanza per i calciatori, potrà aggregarsi alla sua nuova squadra, e cominciare a lavorare secondo le direttive di Sarri. Obiettivo, farsi trovare pronto fin da Atalanta-Napoli, “lunch match” del 21 gennaio. Serve, e come, Inglese, così da permettere a Mertens di rifiatare dopo lo sfiancante tour de force iniziato con l’infortunio di Milik. Servirà lui ed altre forze fresche, per evitare che vengano meno intensità e concentrazione nel momento in cui servirà schiacciare il piede sull’acceleratore nella corsa-scudetto"