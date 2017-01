Omar El Kaddouri è stato convocato in extremis in Coppa d'Africa dal Marocco per sostituire l'infortunato Amrabat. Questa situazione, secondo La Gazzetta dello Sport, può complicare il mercato in uscita del Napoli. L'ex Toro, infatti sarà indisponibile per almeno un mese e può quindi rimanere in azzurro fino al termine della stagione, quando potrà svincolarsi.