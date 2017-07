Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Il futuro di Marek? Domanda scontata. Ho visto il murales che gli hanno tributato, è bellissimo. Sembra una foto per quanto è perfetto".



PATTO SCUDETTO - "Il sacrificio di rinunciare a qualche giorno di vacanza lo hanno fatto tutti i calciatori volentieri. Tutto il Napoli pensa che questo può essere l’anno dello scudetto ed è per questo che i calciatori faranno di tutto per raggiungerlo.

Non so se manca qualcosa agli azzurri, è sempre il campo a dire se mancherà o meno qualcosa. Tutti i ruoli sono raddoppiati, forse l’unico dubbio resta Reina, ma la squadra è fatta".



CASO REINA - "Tutti vogliono che Reina resti perché è importante sia nello spogliatoio che in campo e credo che alla fine si troverà un accordo per continuare insieme. Dipenderà sempre dalla società, non sono i calciatori a dire se uno deve restare o meno. La società sente che l’ambiente vuole che Reina resti, ai giocatori importanti come Marek è ovvio che si chieda un parere, ma a decidere il meglio è sempre il club".





LE ALTRE - "Seguo il calciomercato delle squadre italiane, il Milan su tutte si sta rinforzando. La Roma ha veduto alcuni giocatori importanti, qualcuno però sta arrivando ed altri arriveranno. In corsa immagino ci saranno le solite, ma il Napoli ha il vantaggio di conoscersi perché la base è rimasta intatta e bisogna solo continuare nel percorso degli anni scorsi".