Aurelio De Laurentiis, per lasciare andare Maurizio Sarri, non farà sconti: gli 8 milioni della clausola, però, non spaventano il Chelsea che dovrà anche sostenere la cospicua buonuscita di Antonio Conte. A tratteggiare il possibile scenario ci pensa Tuttosport: "Se tutte le caselle dovessero incastrarsi, toccherà poi a Sarri dire l’ultima parola. E dovrà farlo in prima istanza face to face con De Laurentiis. Entro la metà di maggio i due si incontreranno: il patron è in attesa di una risposta dal tecnico in merito all’ultima proposta sottoposta. Per convincere Sarri, infatti, il numero 1 azzurro ha messo sul piatto un prolungamento di contratto fino al 2021 più il doppio dell’ingaggio (da 1,4 milioni a stagione a 4 milioni complessivi) e in attesa del responso, De Laurentiis sta sondando ogni pista per evitare di farsi trovare impreparato nel caso in cui la risposta dovesse essere negativa".