Secondo rinforzo per il Napoli. Dopo l'arrivo di Adam Ounas, esterno offensivo prelevato dal Bordeaux, Maurizio Sarri è pronto a riabbracciare, dopo l'esperienza a Empoli, Mario Rui. Il terzino sinistro della Roma, esploso proprio in toscana con il tecnico campano, domani arriverà nel ritiro azzurro di Dimaro. Seguito da tempo, dopo un lungo corteggiamento la società campana è riuscito a convincere Monchi a cedere l'ex Spezia.



LE CIFRE - Il portoghese si trasferirà al Napoli per 9 milioni di euro, bonus esclusi. Dopo un anno difficile, quindi, Mario Rui ha la possibilità di rilanciarsi in una squadra che sogna lo scudetto insieme al suo maestro, quel Maurizio Sarri che lo ha fatto rendere al massimo.