Manolo Gabbiadini è il nome più caldo per il mercato in uscita del Napoli; l'ex Sampdoria, infatti, ha già le valigie in mano ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il ruolo da comprimario che gli ha cucito addosso Sarri non piace al giocatore che vuole cambiare aria per giocare di più e provare a rilanciarsi. A complicare le cose, però, c'è una valutazione alta che fa De Laurentiis del cartellino. Stando a quanto riportato dal Mattino, infatti, il patron del Napoli non ha intenzione di aprire una trattativa per meno di 20 milioni di euro.