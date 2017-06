Alessandro Formisano, head of operations, sales & Marketing del Napoli, ha parlato quest'oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss presentando il prossimo ritiro di Dimaro, dove il club azzurro presenterà anche la nuova maglia per la stagione 2017/2018: "I tifosi che saranno presenti a Dimaro potranno vederla in anteprima. Abbiamo lavorato con Kappa non solo per la maglia, ma anche per tutto l'abbigliamento che accompagnerà il calcio Napoli nella prossima stagione. Quest'anno abbiamo avuto un boom nelle vendite della maglia bianca con striscia trasversale azzurra. Gli sponsor saranno gli stessi dello scorso anno con Lete come main sponsor che arriva così alla sua 13esima stagione di partnership con il Napoli". Formisano ha spiegato inoltre che anche quest'anno ci sarà un ritiro aperto ai tifosi, in cui i supporters azzurri potranno spesso interagire con i propri beniamini: "Anche quest'anno avremo un villaggio dedicato ai bambini, completamente gratuito. Il programma di allenamenti sarà molto fitto e alla fine di ogni sessione due giocatori a turno resteranno a raccogliere l'abbraccio dei tifosi per scattare fotografie e firmare autografi".