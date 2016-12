Da oggi parte la vendita dei biglietti per la gara con la Samp del 7 gennaio e per quella di Coppa Italia del 10 con lo Spezia. Il club azzurro ha deciso di attuare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Tim Cup Napoli-Spezia ad una tariffa speciale: infatti coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli-Sampdoria, potranno acquistare, nello stesso settore un biglietto ad una tariffa speciale di € 3,00, cosiddetta "Promo Spezia" ( prezzo valido per tutti i settori ).

La promozione è valida solo se si acquisteranno contestualmente e per lo stesso utilizzatore, sia il tagliando per l'evento Napoli-Sampdoria, che il tagliando per l’evento Napoli-Spezia, presso le ricevitorie abituali del circuito Listicket. È riservata una speciale promozione anche agli abbonati della stagione 2016/17: essi potranno acquistare il tagliando valevole per la gara di Tim Cup, per lo stesso settore di validità del proprio abbonamento, al prezzo ridotto di € 2,00 previa esibizione dello stesso abbonamento ( prezzo valido per tutti i settori naturalmente).