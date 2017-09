Che fine ha fatto Lorenzo Tonelli? L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si interroga sul difensore del Napoli che, nonostante tante voci di mercato nel corso dell'estate, è rimasto alla corte di Maurizio Sarri. Per il giornale partenopeo il futuro dell'ex Empoli resta sempre in bilico, anche se in questo momento la priorità per il calciatore è quella di tornare al top della condizione fisica. Poi a gennaio, in ottica mercato, si vedrà.