Con l’arrivo di Pavoletti diventa difficile trattnere anche Gabbiadini. Anche perché Milik è prossimo al rientro in campo. Ecco, quindi, che Manolo ha la valigia pronta per cambiare destinazione. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cederlo in Italia. Proprio non vuole rinforzare una diretta concorrente. Ci sono formazioni che lo acquisterebbero volentieri ma c’è il veto del patron. Dovrà andare all’estero l’attaccante bergamasco. O in Bundesliga o in Premier. Dipende da chi offre di più. Naturalmente don Aurelio vuole incassare quanti più soldi e possibile. In Germania c’è il solito Wolfsburg che lo seguiva con interesse. Già ad agosto si era fatto avanti mettendo sul piatto 25 milioni di euro. Se allora Pavoletti avesse detto di sì, a quest’ora Gabbia avrebbe già giocato mezza stagione con una altra maglia.

Si sa come sono andate le cose in estate e quindi è inutile ritornarci. Sta di fatto che è arrivato alla fine il matrimonio tra le parti. Il West Bromwich è pronto a prenderlo, ma ci sono altri club inglesi alla finestra e non tramonta l'ipotesi Wolfsburg. Resterà ancora per qualche partita, dopodiché deciderà lui e il suo procuratore dove andare. Comunque, non andrà via per una cifra sotto i venti milioni di euro. Tra il serio e il faceto il presidente Ferrero ha detto che se lo riprenderebbe volentieri. Solo che non se lo può permettere. Ma come si legge sul “Roma”, anche la Fiorentina ci farebbe un pensiero nel caso in cui andasse via Kalinic in Cina da Fabio Cannavaro. Si resta alla finestra, dunque, pur sapendo che Gabbiadini andrà altrove.