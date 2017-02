A ripensarlo triste e spento nei suoi ultimi mesi in Italia, oggi sembra un altro. Per davvero. Irriconoscibile, anche in campo: Manolo Gabbiadini si è caricato il Southampton sulle spalle, proprio così. Pronti-via, neanche il tempo di disfare le valigie e sistemarsi in una nuova casa che la Premier League lo ha subito messo al centro del mondo. Una sassata al debutto coi Saints per il gol che rompe il ghiaccio; poi, oggi, una doppietta nel primo tempo per mandare al tappeto il Sunderland. E il popolo del Southampton ai suoi piedi, dai social allo stadio, travolto da un affetto forse mai avuto prima.



BONUS PIU' VICINI - Fosse proprio quella la chiave che è mancata in questi anni al Napoli? La fiducia di Sarri, più che di una tifoseria che ha sempre cercato di stargli vicino. Non ci pensa più, Gabbiadini. I rimpianti fanno spazio ai gol inglesi, mica male. Come per il Napoli, la pagina ormai è stata voltata; e De Laurentiis è soddisfatto di quei 16 milioni di euro messi in cassa con Manolo. C'è di più, perché a quota 10 gol scatterà il primo bonus da 2 milioni di euro per il Napoli, mentre a 15 reti è previsto il secondo bonus da altri 2 milioni, una potenziale cifra da 4 milioni che il Southampton dovrà versare al Napoli per Gabbiadini. Non sono mai sembrati così vicini, Gabbia è già a 3 gol e senza la minima intenzione di fermarsi. Altro che rimpianti.