Gyuri Garics, ex difensore austriaco del Napoli, ha provato a sostenere i vecchi compagni in vista del secondo atto della semifinale di Coppa Italia con la Juve, in programma al San Paolo mercoledì: "Da mezzo napoletano, avendo una moglie di Napoli e un passato azzurro, voglio credere nella rimonta", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli. "Sarà dura ma vorrei crederci: di certo serve subito un gol per mettere la strada in discesa".